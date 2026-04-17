Uso corretto linguaggi digitali. Intesa Unisannio e Liceo "G. Guacci" Firmato protocollo d'intesa in Prefettura per il corretto utilizzo dei social

È stato sottoscritto, questa mattina, presso la Prefettura alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi del Sannio e il Liceo Statale “G. Guacci”, finalizzato alla promozione della cultura del linguaggio digitale e all’uso consapevole e responsabile dei social media.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso avviato dalla Prefettura volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull’utilizzo corretto degli strumenti digitali, con una attenzione particolare ai fenomeni della violenza di genere, sempre più spesso alimentati o amplificati da un uso distorto di tali forme di comunicazione.

L’intesa, firmata dalla Rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno e dalla dirigente scolastica del Liceo “G. Guacci”, Giustina Anna Gerarda Mazza, punta a sviluppare competenze comunicative digitali tra studenti e studentesse, favorendo al contempo la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e la diffusione di una cultura del rispetto nelle relazioni online.

L’accordo prevede la realizzazione di un articolato programma di iniziative congiunte, tra cui seminari, workshop tematici, laboratori didattici e campagne di sensibilizzazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla cittadinanza digitale, alla sicurezza in rete e all’uso etico dei linguaggi online, con il coinvolgimento attivo della comunità studentesca in percorsi educativi e in attività laboratoriali.

«Questo accordo rappresenta un passo importante nel rafforzamento del dialogo tra università e scuola – ha dichiarato la Rettrice Maria Moreno –. Promuovere un uso consapevole dei linguaggi digitali significa formare cittadini e cittadine più responsabili, capaci di abitare in modo critico e rispettoso gli spazi della rete. Come Ateneo, sentiamo forte la responsabilità di contribuire a questi percorsi, mettendo a disposizione competenze e strumenti per affrontare le sfide della contemporaneità».

Sulla stessa linea, la Dirigente scolastica del Liceo “G. Guacci”, Giustina Anna Gerarda Mazza: «La collaborazione con l’Università del Sannio rafforza il nostro impegno educativo nella promozione della cultura del rispetto e della cittadinanza digitale. Offrire a studenti e studentesse strumenti per comprendere e utilizzare in modo consapevole i linguaggi dei social significa prevenire fenomeni come il cyberbullismo e favorire relazioni sane, inclusive e responsabili».

In occasione della sottoscrizione, il Prefetto Raffaela Moscarella ha sottolineato l’importanza di iniziative condivise su questi temi: “Educare i giovani a un uso corretto e consapevole dei social network rappresenta oggi una priorità imprescindibile. Le piattaforme digitali sono straordinari strumenti di comunicazione, ma possono diventare veicolo di discriminazione e violenza, in particolare di genere, se utilizzate senza responsabilità. È fondamentale costruire una cultura del rispetto che parta proprio dalle nuove generazioni, affinché il digitale diventi uno spazio sicuro e positivo per tutti.”