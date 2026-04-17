"Scommetto su di te": a Benevento un percorso educativo per aiutare i giovani Prevenzione e al contrasto delle ludopatie e delle dipendenze digitali

In un contesto in cui il gioco d’azzardo online e le scommesse sportive risultano sempre più accessibili, soprattutto per le nuove generazioni, diventa fondamentale promuovere momenti di riflessione, consapevolezza e prevenzione. I dati più recenti delineano infatti un quadro preoccupante: in Italia circa il 53% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha sperimentato almeno una forma di gioco d’azzardo, mentre oltre 120.000 giovani presentano comportamenti a rischio o problematici.

Il fenomeno appare ancora più rilevante in Campania, dove si registrano valori superiori alla media nazionale: il 6,3% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni pratica gioco d’azzardo online, a fronte di una media italiana del 3,8%.

La regione, inoltre, si distingue per un’elevata diffusione del fenomeno, con una delle più alte percentuali di conti gioco attivi e una spesa pro capite tra le maggiori a livello nazionale.

È in questo scenario che prendono il via le attività formative del progetto “Scommetto su di te”, iniziativa di rilevanza nazionale dedicata alla prevenzione e al contrasto delle ludopatie e delle dipendenze digitali. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promosso dall’APS Mondo Nuovo (capofila) e coordinato in Campania dall’APS IO X BENEVENTO.

Il primo istituto scolastico coinvolto è l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone” di Benevento, dove ha preso avvio un percorso educativo rivolto a studenti, docenti e famiglie, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo.

L’incontro inaugurale, dal titolo “Gioco d’azzardo online e scommesse sportive: conoscere i rischi per scegliere consapevolmente”, si è svolto presso l’aula magna dell’istituto e ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi I A e II A (C.A.T.) e I B e II B (I.T.A.), offrendo uno spazio di confronto, dialogo e partecipazione.

L’attività si è sviluppata in due momenti distinti ma complementari. Una prima fase formativa e di sensibilizzazione ha visto gli esperti dell’APS Io x Benevento guidare i ragazzi nella comprensione dei principali rischi legati al gioco d’azzardo, con particolare attenzione ai meccanismi psicologici che ne favoriscono la diffusione, come l’illusione di controllo e la ricerca della vincita immediata.

È seguita una seconda fase di laboratorio esperienziale di media education che ha coinvolto gli studenti in un lavoro attivo di analisi critica di contenuti multimediali, pubblicità e messaggi social legati al betting e al gaming. Il percorso si è concluso con la realizzazione di un “murales” collettivo, espressione creativa dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione elaborati dai ragazzi.

L’iniziativa ha inoltre permesso di avviare una prima analisi di contesto, grazie alla somministrazione di un questionario rivolto agli studenti. I dati raccolti contribuiranno a comprendere meglio abitudini, percezioni e livelli di esposizione al fenomeno, offrendo strumenti utili per progettare interventi futuri sempre più mirati ed efficaci.

Attraverso percorsi come questi , si cerca di accompagnare i giovani a sviluppare maggiore consapevolezza, spirito critico e senso di responsabilità, competenze fondamentali per affrontare in modo equilibrato le sfide del mondo digitale.

Il progetto si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento della comunità educante territoriale, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità. Un impegno condiviso che vede scuola, famiglia e territorio collaborare attivamente per contrastare fenomeni complessi come la ludopatia.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la Dirigente Scolastica dell’IIS “Galilei-Vetrone”Antonella Gramazio: «La scuola ha il compito non solo di trasmettere conoscenze, ma di accompagnare i ragazzi nella crescita personale e nella costruzione di una coscienza critica. Affrontare temi come il gioco d’azzardo e le dipendenze significa prendersi cura del loro presente e del loro futuro».

Sulla stessa linea il Presidente dell’APS IO X BENEVENTO-dott. Giuseppe Schipani: «Con questo progetto vogliamo coinvolgere i giovani in modo diretto, rendendoli protagonisti. La prevenzione richiede un impegno costante e condiviso: solo costruendo alleanze educative solide possiamo promuovere una reale cultura della responsabilità».

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo altri istituti scolastici della città di Benevento e prevedendo ulteriori attività educative e laboratoriali aperte anche al territorio, che si svolgeranno presso il Laboratorio Pedagogico “Don Lorenzo Milani ”(via Firenze 1- Bn ), presidio educativo e sociale attivo nel Rione Libertà ,con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia e partecipata.

“Educare oggi significa prendersi cura del futuro”: è questo il messaggio che accompagna “Scommetto su di te”, un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro benessere, offrendo strumenti concreti per compiere scelte libere, consapevoli e responsabili.