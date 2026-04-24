Insetto nel pranzo servito in ospedale: il San Pio chiarisce Il chiarimento sul caso dalla direzione sanitaria dell'ospedale

Nessuna “carenza igienico sanitaria”, “controlli regolari” e immediate verifiche interne. Con riferimento alle notizie relative al ritrovamento di un insetto nel piatto servito ad una paziente della UOC Reumatologia appoggiata presso la UOC Neurologia dell’Azienda Ospedaliera San Pio, la Direzione Sanitaria dell'ospedale chiarisce quanto segue.

“L’AORN “San Pio” somministra il vitto ai pazienti ricoverati per il tramite di un operatore Economico Aggiudicatario di Gara europea espletata dall’aggregatore regionale SORESA. L’AORN “San Pio” provvede a supervisionare il rispetto dei disposti di capitolato in ordine agli aspetti igienico-sanitari e quali-quantitativi delle produzioni e mette in disponibilità - e contestualmente in responsabilità - dell’Operatore Economico aggiudicatario, alcuni propri locali per l’espletamento del servizio.

I Controlli Ufficiali sono condotti con regolarità dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria locale e dal Nucleo Anti-Sofisticazione dei Carabinieri e sono stati regolarmente effettuati nell’anno in corso.

In relazione all’episodio denunciato, si conferma che:

la paziente segnalava, mediante foto wathsapp, la presenza di un insetto all’interno della porzione di insalata servita durante il pasto al Direttore della UOC Reumatologia, che si recava prontamente in Reparto riscontrando quanto segnalato;

sono in corso verifiche interne a carattere ispettivo;

sono stati convocati Audit con l’Operatore Economico Aggiudicatario del Servizio, finalizzati all’individuazione di eventuali criticità della filiera;

non risultano situazioni simili in alcun pasto somministrato nella stessa giornata, né situazioni simili si sono mai verificati per le decine di migliaia di pasti che vengono serviti al San Pio.

Tanto per sottolineare che si tratta di un singolo episodio, per il quale doverosamente ci si scusa, ma che non può essere assunto – se non in malafede e per scopi strumentali – a paradigma di “scarsissime condizioni igienico sanitarie in cui verserebbero gli ammalati”, così come è stato maldestramente affermato da qualche parte.

Coerentemente con quanto esposto, la Direzione Sanitaria dell’AORN San Pio:

smentisce categoricamente le illazioni diffuse riguardo alle gravi carenze igienico-sanitarie in cui versano i pazienti ricoverati nelle strutture dell’AORN San Pio; garantisce rigore nei controlli di tutti gli aspetti igienico-sanitari volti alla sicurezza dei pazienti e degli operatori, com’è doverosamente nella responsabilità di questa Azienda Ospedaliera”.