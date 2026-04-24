Tpl: solidarietà di AVS ai lavoratori della Trotta Bus e richiesta di chiarezza "Il blocco del traspoto pubblico colpisce le fasce più deboli"

Alleanza Verdi e Sinistra esprime piena solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus e chiede chiarezza su una gestione del trasporto pubblico cittadino ormai al collasso, con gravi disagi per l’utenza.

"L’assenza dell’azienda al tavolo del 24 aprile al Comune di Benevento conferma la totale chiusura al confronto, mentre i lavoratori denunciano da tempo condizioni inaccettabili dei mezzi, sia sul piano tecnico che igienico, tali da mettere a rischio sicurezza e servizio.

Invece di risposte, sono arrivate sospensioni disciplinari: un segnale grave e inaccettabile.

La vertenza riguarda anche il futuro occupazionale, ancora incerto nel passaggio tra Trotta Bus e AIR Campania, aggravato da una gestione confusa e da una comunicazione inesistente tra le parti.

Non può essere ignorata la responsabilità dell’amministrazione Mastella, che ha lasciato degenerare la situazione senza garantire un servizio efficiente, né tutelare lavoratori e cittadini.

La proroga annunciata non risolve i problemi, ma li rinvia. Ora la questione passa al tavolo regionale: è urgente una soluzione concreta.

In un territorio già segnato da un alto tasso di motorizzazione, il blocco del trasporto pubblico significa negare il diritto alla mobilità e colpire soprattutto le fasce più fragili".