Benevento-Cerignola si va verso il "sold out": restano circa 1.050 biglietti Ci sono disponibili 400 in Tribuna superiore, 200 inferiore, 400 nei distinti, 50 in Curva Nord

Procede a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara Benevento-Cererignola, in programma domenica 26 aprile alle ore 18:00. Lo comunica la società giallorossa in una sua nota.



A pochi giorni dal match, la disponibilità è ormai limitata: restano circa 400 tagliandi in Tribuna Superiore (di cui 100 in Tribuna Superiore Coperta e 300 in Tribuna Superiore Scoperta), 200 in Tribuna Inferiore, 400 nel settore Distinti e appena 50 in Curva Nord.



Sarà una giornata speciale per tutto il popolo giallorosso: l’ultima gara di campionato rappresenterà l’occasione per celebrare insieme la vittoria del campionato e salutare una stagione straordinaria, guardando già ai prossimi impegni legati alla Supercoppa.



Al termine della partita, la squadra festeggerà con i propri tifosi con un giro celebrativo su bus scoperto, per condividere con la città un momento di grande gioia.



Il Club invita tutti i tifosi ad assicurarsi per tempo il proprio posto allo stadio: si va verso il tutto esaurito.