Verso il sold out: anche gli inviti gratuiti, non fanno incasso ma spettacolo Ci sono almeno mille biglietti della Provincia e altri mille dei coupon delle Uova di Pasqua

Qualche chiarimento sui biglietti venduti e su quelli disponibili è d'obbligo. Se si arriva al sold out, ovvero al “tutto esaurito” non tutti i biglietti saranno stati venduti. Dunque l'incasso sarà inferiore alle presenze. Sembra un paradosso, ma è una cosa abbastanza semplice da spiegare.

Il Benevento ha un paio di iniziative in corso grazie alle quali invita gratuitamente delle comunità, innanzitutto i comuni del Sannio, poi le società sportive della provincia.

In questa ultima partita i comuni invitati erano ben dieci (Santa Croce del Sannio, Reino, Circello, Ponte, Castelvenere, Sant'Agata de Goti, Morcone, Telese Terme, Paduli e San Lupo). Gli inviti sono per 100 persone per ogni comune, per cui il conto è semplice: sono stati emessi 1.000 biglietti omaggio. Andranno tutti in Curva Nord e, al di là di un incasso non fatto, sarà un bel colpo d'occhio.

Nell'iniziativa denominata “Lo sport sannita col Benevento al Vigorito” arriveranno questa settimana una società di Pietrelcina e una piccola di San Giorgio del Sannio, per la precisione la G.S. Pietrelcina, realtà sportiva che da anni coinvolge tanti giovani del paese, promuovendo sport, socialità e senso di appartenenza, e la Sannio Social Academy di San Giorgio del Sannio, unisce atleti speciali e passioni attraverso il calcio, creando uno spazio di inclusione, crescita e condivisione, aperto a tutti, senza barriere.

Inoltre bisognerà aggiungere quei tifosi, per lo più giovanissimi, che hanno acquistato l'uovo di Pasqua che aveva al suo interno il “coupon” da convertire con un biglietto della partita. Ognuno di questi, essendo per lo più giovanissimo ha avuto diritto ad un accompagnatore (che ha comunque acquistato un biglietto ufficiale), per cui aumenta ancora la presenza allo stadio, ma per quanto riguarda i coupon non potranno fare numero tra i biglietti venduti. Diciamo che c'è almeno un altro migliaio di posti occupati dai vincitori del “coupon” dell'uovo di Pasqua.

Si capisce che tra le vendite tradizionali e i presenti allo stadio ci sarà una differenza, ma è ampiamente spiegabile. L'importante sarà vedere lo stadio finalmente pieno di gente e di passione.