A due giorni dalla chiusura dei botteghini ad un passo dal sold out In mattinata venduti altri 337 biglietti: insieme agli abbonati siamo a quota 8.725

Altri 337 tagliandi sottoscritti in questa giornata di gran sole e a due giorni dalla chiusura dei giochi. Il numero ufficiale dei biglietti venduti alle 19,34 di oggi è di 3.492. A questi vanno aggiunti i 5.234 abbonati e arriviamo a quota 8.726 (di cui 81 provenienti da Cerignola e che assisteranno alla partita dallo spiccio degli ospiti della Curva Nord). Come si capisce siamo ancora lontani dai diecimila biglietti venduti in maniera canonica, ma considerato che la società ha distribuito altri tagliandi che andranno ad occupare posti ufficiali (14.461), si capisce che si è vicini decisamente al “tutto esaurito”.

La stessa società ha comunicato che rimangono circa 1.050 biglietti disponibili alla vendita. A questi bisogna aggiungere i mille inviti concessi ai dieci comuni, almeno altri mille relativi ai “coupon” delle uova di Pasqua, quelli poi che vedranno arrivare due piccole società sportive di Pietrelcina e San Giorgio del Sannio, gli sponsor, le autorità e i conti sono pressoché fatti.

Insomma sarà certamente record di presenze stagionali e la maniera migliore per salutare la promozione del Benevento in serie B.