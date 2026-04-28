Al via i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale della Strada provinciale n. 77 collegante i Comuni di San Lorenzello e San Salvatore Telesino su tratti saltuari per una lunghezza di circa 2,5 Km.
Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Intanto, il Settore Infrastrutture della Provincia ha provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente del bando di gara dell’importo di € 160.523,98 oltre IVA per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza lungo la S.P. n. 77 collegante Faicchio – San Lorenzello - Bivio Cerreto Sannita, finanziato con fondi del Decreto Ministeriale n. 123/2020 – annualità 2023.
Strade provinciali: nel Sannio lavori in Valle Telesino
Ecco le arterie dove cominceranno le opere
Benevento.
Al via i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale della Strada provinciale n. 77 collegante i Comuni di San Lorenzello e San Salvatore Telesino su tratti saltuari per una lunghezza di circa 2,5 Km.
Al via i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale della Strada provinciale n. 77 collegante i Comuni di San Lorenzello e San Salvatore Telesino su tratti saltuari per una lunghezza di circa 2,5 Km.