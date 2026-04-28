Il Comune aderisce alla Settimana della celiachia: menù dedicato il 13 maggio Nelle scuole di Benevento

Il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana della Celiachia, indetta dall'Aic (Associazione italiana celiachia) e diventata un appuntamento centrale per informare e sensibilizzare il pubblico su questo tema: un momento, dunque, in cui Istituzioni, professionisti della salute e cittadini condividono iniziative per diffondere informazioni corrette e aggiornate sulla celiachia. "Consideriamo l'iniziativa importante per lo scopo nobile di sensibilizzazione che la caratterizza e abbiamo aderito convintamente con il consenso della ditta appaltatrice che preparerà un menù dedicato per il giorno 13 maggio", evidenzia Palladino.

