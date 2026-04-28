Protezione Civile. Protocollo tra Comune di Dugenta e associazione "Il Cireneo" Per il potenziamento delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze

Presso la sede comunale di Dugenta è stata siglata la convenzione per la promozione e l’attuazione delle attività di Protezione Civile tra il Comune di Dugenta e l’Associazione di Volontariato “Il Cireneo”.

L’accordo, della durata di trentasei mesi a partire dal 1° maggio 2026, è finalizzato a rafforzare la sicurezza del territorio e la capacità di risposta del sistema locale di protezione civile, attraverso una collaborazione sinergica tra l’Amministrazione comunale e i volontari.

La convenzione rappresenta un passo significativo per il potenziamento delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sia di natura naturale che antropica.

In particolare, il contributo dell’Associazione “Il Cireneo” consentirà di valorizzare competenze, esperienza e presenza operativa sul territorio, a supporto delle funzioni istituzionali dell’Ente. L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta, sottolineando l’importanza del volontariato quale risorsa fondamentale per la tutela della comunità e del territorio.