Il trionfo della musica e della vita al Teatro Comunale di Benevento Successo del concerto dei Licei Musicali della Campania

Il sipario del Teatro Comunale "Vittorio Emmanuele" di Benevento si è alzato ieri, lunedì 27 aprile, su un evento che ha saputo coniugare l’altissimo profilo artistico a una profonda carica umana. Il concerto dell'Orchestra Sinfonica dei Licei Musicali della Campania, tappa fondamentale della rassegna regionale "Aule Armoniche", ha visto come protagonisti assoluti i giovani talenti, studenti dei Licei musicali della regione.

Nell’ organico orchestrale anche quattro studenti del Liceo Musicale "A. Lombardi" di Airola, che hanno dato prova di straordinaria maturità artistica: Salvatore Ruggiero, impegnato, oltre che come primo oboe dell’orchestra, come solista nel complesso concerto di Bach insieme al violinista Luigi Racioppoli di Salerno, Angelo Mormile al corno, e Davide Tarquino Gallo insieme a Clemente Iovino nelle sezioni dei violini.

La precisione tecnica, la competenza e l’entusiasmo dei giovani interpreti sono stati il motore di un’esibizione che ha attraversato le architetture sonore di Bach, la brillantezza di Haydn e l’energia rivoluzionaria di Beethoven.

L’emozione ha raggiunto il suo apice nelle parole del Maestro Francesco Vizioli, che ha diretto la compagine con una partecipazione che è andata ben oltre il gesto tecnico. Nel presentare il programma e guidare il pubblico verso un ascolto attivo, il Maestro ha voluto condividere un messaggio personale di straordinaria forza, definendo l’energia e il talento dei ragazzi come la sua vera "terapia" nel corso della battaglia che combatte da sei anni contro la malattia. Questo intreccio tra musica e resilienza ha dato un significato nuovo ai concetti di sacrificio e disciplina, pilastri fondamentali del percorso di formazione scelto da questi giovani studenti.

Il valore educativo dell’orchestra è stato il filo conduttore degli interventi istituzionali che hanno arricchito la serata. Il prof. Cristian Mascia, referente regionale dell'USR Campania per il Piano delle Arti, ha descritto l'orchestra una vera "palestra di relazioni", dove si pratica sul campo l’Educazione civica e alla Cittadinanza, mentre il prof. Carmine Ruggiero, portando i saluti della dirigente dell’IIS Lombardi Maria Pirozzi, ha sottolineato l’importanza del ruolo di scuola capofila rivestito dall’istituto di Airola nella rete provinciale.

Un ringraziamento corale è stato rivolto alle famiglie degli studenti per il supporto logistico e morale che permette loro di partecipare alle attività di concertazione che si sono svolte a Salerno presso il Liceo "Alfano I", polo regionale diretto da Elisabetta Barone.

Il successo della serata è stato possibile grazie alla meticolosa cura del prof. Francesco Di Costanzo, referente dell’orchestra sinfonica, e alla preziosa sinergia con il Comune di Benevento e la Fondazione Benevento Città Spettacolo, rappresentati dall'assessore Antonella Tartaglia Polcini e dalla presidente Rossella Del Prete, che hanno reso possibile l’utilizzo gratuito dei prestigiosi teatri cittadini.

Prima del lungo applauso finale, è stato infine lanciato l'invito per il prossimo 6 maggio presso il Teatro De La Salle, dove la rete di Benevento presenterà il concerto dell’Orchestra Etno-Popolare, continuando così quel viaggio di bellezza e condivisione che rende l'istruzione musicale un motore fondamentale per la crescita sociale dei nostri giovani.