"Nicolò Franco. Storie di un irregolare": nuovo libro di Luigi Diego Perifano l libro sarà presentato martedì 5 maggio

Un poeta controcorrente, una vicenda giudiziaria emblematica e un’epoca attraversata da tensioni profonde tra libertà di pensiero e potere. È questo il cuore di “Nicolò Franco. Storie di un irregolare”, il nuovo libro di Luigi Diego Perìfano, disponibile dal 5 maggio 2026 per Edizioni Spartaco.

Il volume riporta al centro dell’attenzione la figura di Nicolò Franco, intellettuale originario di Benevento, noto per il suo spirito anticonformista e per le dure critiche rivolte al potere papale, che gli costarono l’intervento della Santa Inquisizione romana. Una storia che, a distanza di secoli, conserva una sorprendente attualità.

Avvocato e studioso profondamente legato al territorio beneventano, Perìfano ricostruisce con rigore la complessa vicenda processuale che coinvolse Franco, accusato di eresia, infamia e offese all’autorità ecclesiastica. Il racconto si distingue per l’equilibrio tra ricerca storica e narrazione, dando vita a un affresco vivido del Cinquecento.

Attraverso verbali d’interrogatorio provenienti dalla Biblioteca Vaticana, lettere private e momenti di introspezione, l’autore restituisce un racconto dinamico e coinvolgente. A impreziosire la narrazione, anche il dialogo tra due figure — un reverendo di provincia e un avvocato di origine ebraica — che accompagnano il lettore nel cuore della vicenda giudiziaria e umana del poeta.

Sullo sfondo si staglia un’epoca di grandi trasformazioni politiche, religiose e culturali, segnata dallo scontro tra correnti opposte all’interno della Chiesa e da un vivace panorama intellettuale. Tra i protagonisti che incrociarono il percorso di Franco spicca anche Pietro Aretino, simbolo di una cultura libera e spesso provocatoria.

Il libro sarà presentato martedì 5 maggio alle ore 17.30, in concomitanza con la sua uscita. All’incontro parteciperanno Gerardo Canfora (Università degli Studi del Sannio), Paolo Palumbo (Università Giustino Fortunato) e Carmine Pinto (Università degli Studi di Salerno).