Fratelli d'Italia: domani gazebo in piazza San Modesto Per incontrare i cittadini della zona ed ascoltare le loro opinioni

Domani, domenica 3 Maggio, in piazza San Modesto, il circolo cittadino “A. GUARRA” di Fratelli d’Italia allestirà un gazebo dalle ore 11,00 alle ore 12,30 al fine di incontrare i cittadini della zona ed ascoltare le loro opinioni, richieste e soprattutto le loro proposte per tentare

di risolvere le numerose criticità riscontrate.

Sarà presente anche il Consigliere Comunale Rosetta De Stasio proprio per portare all’attenzione dell’Amministrazione quanto emergerà dall’incontro, che è il primo di altri già programmati nei prossimi mesi nei vari quartieri della città.

Siamo convinti che nessuno meglio di chi ci abita e ci viva quotidianamente conosca veramente i problemi ed i disservizi di un quartiere, e riteniamo che amministrare e rappresentare la cittadinanza è innanzitutto ascoltare, condividere, confrontarsi, informare.

La politica vera è quella che si fa tra la gente: lasciamo agli altri le scelte di palazzo e ci facciamo portavoce delle esigenze autentiche dei cittadini. Una visione moderna che potrà consegnare Benevento al futuro.