Sicurezza alimentare e tutela consumatore: serve sinergia - FOTO A Benevento il convegno organizzato dal comitato Appio Samnium dell'International Police Association

“Igiene alimentare, vendita a peso netto ed Epatite A” il titolo del convegno organizzato dal comitato Appio Samnium dell'International Police Association che si è tenuto questa mattina a Benevento per discutere della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori. Strategie, quadro normativo e azioni da mettere in campo per ottenere sempre di più una filiera sicura per i cittadini che troppo spesso si trovano ad affrontare emergenze o pseudo tali come quella del boom di casi di Epatite A registrata a Napoli qualche mese fa.

Si parte dalla sinergia che occorre per i controlli. In campo l'Asl, deputata per legge alle verifiche che sempre più spesso vengono organizzate con Forze dell'ordine come gli specialisti dell'arma dei Nas e del Nucleo Forestale, Comuni e le associazioni di categoria che hanno partecipato all'incontro che ha avuto come obiettivo un approfondimento tecnico di alto profilo, volto a coordinare le competenze delle autorità sanitarie con quelle di vigilanza del mercato. A guidare il fitto programma di interventi Francesco Casale, Segretario del Comitato IPA locale Appio Samnium.

Lavori aperti dal consigliere comunale con delega alla Sanità, Luca De Lipsis che ha portato i saluti del sindaco Mastella e che ha rimarcato le iniziative messe in campo dal Comune di Benevento a partire dalle campagne vaccinali importantissime specialmente per i bambini.

A seguire il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio che si è soffermato sulla necessità di un quadro normativo chiaro per quanto riguardo le modalità dei controlli. Lavori proseguiti poi con gli interventi di Luciana Tramontano (Presidente IPA Campania), Giuseppe Viceré (Presidente IPA Appio Samnium), Virginia Guariniello (ADICONSUM) e di Antonio Barletta (Presidente provinciale Federconsumatori).

Fulcro della giornata di approfondimento le relazioni di Filomena Iadanza (direttore f.f. U.O.C. SIAN) illustrerà le analisi dei rischi e i protocolli di igiene; dottoressa Danila Carlucci (Direttore UOC Igiene alimenti origine animale Asl ) che ha approfondito le filiere animali e la prevenzione del virus dell’Epatite A.

Ospite del convegno Domenico Giannetta, comandante Polizia Locale di Sulmona che ha esposto le procedure operative per il controllo della vendita a peso netto.

L’avvocato Antonella Forgione (presidente ADOC Sannio) ha invece concluso con un focus sulla trasparenza delle filiere e la tutela dei consumatori.

“In un momento in cui la sicurezza alimentare è al centro delle preoccupazioni globali, questo evento mira a fornire strumenti concreti sia agli operatori del settore che ai cittadini” hanno commentato dal Comitato IPA Appio Samnium che ha poi rimarcato: “La collaborazione tra Forze di Polizia, ASL e associazioni di categoria è l’unica via per garantire legalità e salute.”