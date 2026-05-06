Trasporto pubblico: la preoccupazione di Ferconsumatori "Grave la soppressione di diverse linee del TPL cittadino"

"Negli ultimi giorni, la nostra sede ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti beneventani, che denunciano la mancata effettuazione di diverse linee e gravi disservizi, con conseguenti disagi per lavoratori, studenti e cittadini, spesso lasciati senza alternative valide di mobilità".

Così il Presidente di Federconsumatori Benevento, Antonio Barletta che prosegue "Tale situazione rappresenta un fatto estremamente grave e inaccettabile, soprattutto in un contesto in cui il trasporto pubblico dovrebbe garantire continuità, affidabilità e accessibilità, elementi essenziali per il diritto alla mobilità. Come Federconsumatori Benevento chiediamo con urgenza: chiarimenti immediati sulle cause delle soppressioni, il ripristino tempestivo delle corse non effettuate, un piano concreto per evitare il ripetersi di tali disservizi.

Invitiamo inoltre l’azienda affidataria del servizio e le istituzioni competenti ad assumersi le proprie responsabilità, garantendo un servizio efficiente e rispettoso dei cittadini.

La Federconsumatori Benevento continuerà a monitorare la situazione e a raccogliere le segnalazioni degli utenti, valutando ogni iniziativa utile a tutela dei diritti dei consumatori".

