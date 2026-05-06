Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro: l'evento di Formedil Una giornata di confronto tra istituzioni e professionisti

Una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione e al confronto sulla cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo dell’evento che si terrà martedì 12 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, presso la sede di FORMEDIL Benevento in Via M. Pacifico 54/C. L’iniziativa, dal titolo "Dalla teoria alla pratica: la sinergia tra enti bilaterali, scuola e tecnici del costruire", si inserisce nel quadro delle attività promosse dalla rete nazionale Formedil in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.

La mattinata si aprirà con ‘Il rumore che resta’, un emozionante monologo dell’attore partenopeo Ciro Esposito – con un passato tra cinema, teatro e tv di successo, oggi regista e autore affermato -, che porterà in scena come la sicurezza sul lavoro spesso sia solo apparente, raccontando il dolore e la dignità di chi muore per negligenza e indifferenza, e invocando memoria e responsabilità collettiva.

Si passerà successivamente alla tavola rotonda: i lavori, moderati dal giornalista Michele Palmieri, si apriranno alle 9 con i saluti istituzionali del Presidente Albano Della Porta e del Vicepresidente Andrea Lanzetta. Seguirà una fitta sessione di interventi che vedrà il coinvolgimento dei principali attori del settore e delle autorità territoriali: rappresentanti degli Ordini Professionali: Emilio Franco (Architetti), Giampaolo Biele (Geometri), Ivan

Verlingieri (Ingegneri) e Vincenzo Testa (Consulenti del Lavoro); associazioni di categoria e sindacati: Flavian Basile (Presidente ANCE Benevento) e Giovanni Lo Russo (Segretario Filca CISL Irpinia Sannio, in rappresentanza di Feneal UIL, Filca CISL e Fillea Cgil); istituzioni di vigilanza e tutela: Francesco Pallotta (ASL Benevento), Francesco Damiani (Direttore ITL Avellino-Benevento) e Pasquale Urciuoli (Responsabile INAIL

Benevento).

Il cuore tecnico del seminario sarà affidato alla relazione di Lorenzo Fantini, già avvocato e dirigente presso il Ministero del Lavoro. Di particolare rilievo sarà il momento dedicato al "Contributo dei Ragazzi degli Istituti Tecnici", a sottolineare l'importanza del legame tra scuola e mondo del lavoro nella prevenzione degli infortuni. L'evento non è solo un momento di riflessione, ma un’importante occasione di aggiornamento professionale. Il seminario è infatti valido per il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento per le figure di RSPP, ASPP e Coordinatori della sicurezza (CSP/CSE), oltre a prevedere il rilascio di CFP da parte degli Ordini Professionali coinvolti.