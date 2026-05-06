Aggiudicato l'appalto per il depuratore, Mastella "Passo decisivo" La soddisfazione del sindaco che annuncia: a giugno evento ufficiale al Comune

Il sindaco Clemente Mastella esprime soddisfazione per l'aggiudicazione dell'appalto per l'impianto di depurazione della città di Benevento. La gara che comprende progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ha un valore complessivo di 47 milioni di euro è stata affidata dal Commissario Unico Fabio Fatuzzo a Sogesid, che ne ha curato e ne curerà l’intero iter fino alla consegna dei lavori.

"E' un tassello decisivo di un'opera che ha una portata storica e un'importanza eccezionale per la salute dei cittadini e l'habitat ambientale. Mai Benevento ha avuto un depuratore, ora lo avrà. A giugno prima della consegna dei lavori terremo una conferenza stampa ufficiale al Comune con il Commissario unico Fatuzzo e la Società d'ingegneria ambientale dello Stato (Sogesid), che ringrazio, per illustrare dettagli tecnici e tempistica precisa", afferma il Sindaco Mastella.

Si ricorda che il sistema depurativo della città di Benevento sarà realizzato in contrada Scafa, area priva di vincoli e distante dai centri abitati e dimensionato per 45.000 abitanti equivalenti, concepito in modo modulare per far fronte a futuri incrementi di carico, prevedendo il riutilizzo delle acque depurate nel rispetto della normativa vigente, in un’ottica di economia circolare.

Il progetto contempla inoltre la posa di 10 chilometri di nuovi collettori fognari, necessari al definitivo adeguamento dell’impianto della zona ASI e al servizio dei quartieri Capodimonte, Cretarossa, Ponticelli e Contrada Cancelleria. Parallelamente è prevista la dismissione degli attuali impianti di Ponte delle Tavole, Capodimonte e Pontecorvo, ormai obsoleti, con un sensibile miglioramento delle performance ambientali complessive. La strategia operativa punta a procedere su più fronti simultaneamente, così da accelerare le attività e completare l’opera nei tempi più brevi possibili, dotando Benevento di un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile.

