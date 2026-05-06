Fondo Valle Isclero: interventi di rifacimento del manto stradale entro giugno L’annuncio del sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo

«Ho avuto rassicurazioni direttamente da Anas che nelle prossime settimane, non più tardi di inizio giugno, verranno avviati nuovi interventi di rifacimento del manto stradale della Fondo Valle Isclero». L’annuncio arriva dal sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo a margine di rassicurazioni avute dall'azienda, per la strada statale 265VAR “Fondo Valle Isclero”. Una interlocuzione, quella tra il primo cittadino di Dugenta e l’Anas che va avanti da anni e che nei mesi scorsi aveva portato ad un incontro presso la Prefettura di Benevento. «La situazione della Fondo Valle Isclero - spiega adesso Di Cerbo - purtroppo continua ad essere preoccupante. In più tratti il manto stradale presenta elementi di forte criticità rappresentando un grande pericolo per gli utenti di questa importante arteria. Nonostante i recenti interventi da parte di Anas, restano alcuni tratti pesantemente ammalorati e su questi ho avuto rassicurazione da parte dell’azienda circa un intervento che prenderà il via nelle prossime settimane. Come amministrazione è un tema che abbiamo sollevato più volte, ormai la Fondo Valle Isclero rappresenta un collegamento strategico ed ogni giorno registra volumi di traffico non certo previsti quando a suo temp l’opera era stata progettata. A questo si aggiungono le problematiche derivanti dal transito dei mezzi pesanti che operano per i cantieri dell’Alta Velocità (RFI). Al netto di questo dunque, accolgo con soddisfazione l’impegno di Anas per nuovi lavori. Resto però dell’idea che l’infrastruttura necessiti quanto prima di un intervento di rifacimento completo del tappeto di asfalto ed allo stesso tempo mi preme ritornare sull’urgenza di avviare una fase di progettazione per il raddoppio delle corsie. Su questo, avendo interessato anche la Regione Campania, potrebbero esserci delle novità già nelle prossime settimane».