Centro territoriale d'inclusione: avviate le attività di formazione e inclusione Attività, gratuite e rivolte a persone e famiglie svantaggiate

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che a Benevento, in Via Pirandello, sono stati avviati gli interventi previsti dal Centro Territoriale d’Inclusione, afferente al progetto 'Insieme si può' presentato dall’Ambito Sociale B1, a valere sulle risorse del PR Campania 2021-2027, nell'ambito di Campania Welfare. Le attività, gratuite e rivolte a persone e famiglie svantaggiate, in condizione di vulnerabilità e fragilità sociale, sono promosse e attivate dall’Ambito B1, Comune di Benevento capofila, in partenariato con la Cooperativa Sociale Atena e con gli enti accreditati Management House Italia e Mestieri Campania. Il Centro Territoriale d’Inclusione, inteso quale centro di prossimità di servizi, è aperto al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e il venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30. Operatori qualificati risponderanno alle esigenze espresse dai cittadini promuovendo interventi finalizzati a sostenere sia nuclei familiari multiproblematici in percorsi di accompagnamento relazionale e di inclusione sociale sia persone svantaggiate e vulnerabili a rischio di emarginazione sociale in percorsi di formazione professionale con attestazione di competenze e accesso a tirocini di inclusione lavorativa.

