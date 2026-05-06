Si rende noto che, in considerazione dell’elevato numero di cittadini che quotidianamente si rivolgono all’Ufficio Anagrafe per l’emissione delle carte d’identità elettroniche (CIE), a far data da lunedì 11 maggio il servizio verrà effettuata solo previa prenotazione telefonica. Quest’ultima potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, chiamando al numero 0824 772814.
Dall'11 maggio emissione carte d’identità elettroniche solo su prenotazione
Per l'elevato numero di cittadini che le richiedono
Benevento.