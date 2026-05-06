Amare non è ferire: educazione affettiva contro la violenza di genere Venerdì alle 11:00 all'auditorium Sant’Agostino di Benevento

Si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino, l’incontro dal titolo “Amare non è ferire. Educazione affettiva contro la violenza di genere e uso consapevole della rete”, promosso dalla Prefettura di Benevento e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Liceo Statale “G. Guacci”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso di sensibilizzazione sui temi del rispetto, della consapevolezza e della libertà, dentro e fuori la dimensione digitale. Rivolta a studenti e studentesse, l’attività mira a promuovere relazioni sane e a favorire un utilizzo responsabile degli strumenti online, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza di genere.

Ad aprire l’incontro saranno la Rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno, il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, il Dirigente scolastico provinciale Sebastiano Pesce e la Dirigente del Liceo “G. Guacci”, Giustina Anna Gerarda Mazza.

Nel corso dell’evento saranno presentati il progetto del Liceo “Guacci”, attraverso gli interventi di studenti e studentesse, e il progetto “UNISANNIO in rete con consapevolezza”, illustrato dal prof. Gerardo Canfora.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, scuola e università su tematiche di grande attualità, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto reciproco e sulla responsabilità, individuale e collettiva.