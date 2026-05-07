Fotografia e territorio: siglato protocollo d’intesa a Benevento Accordo tra Circolo Fotografico Sannita APS e Pro Loco Benevento Samnium per la promozione culturale

È stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Circolo Fotografico Sannita APS rappresentato dal presidente Cosimo Petretti e la Pro Loco Benevento Samnium rappresentato dal Presidente Giuseppe Petito, con l’obiettivo di avviare una collaborazione strutturata finalizzata alla promozione della cultura fotografica e alla valorizzazione del territorio.

Il Circolo Fotografico Sannita APS, da anni punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore, è attivo nella diffusione della fotografia attraverso corsi, iniziative culturali e progetti artistici che raccontano il patrimonio locale. Il Circolo Fotografico Sannita APS è una delle realtà fotografiche più storiche e attive del territorio beneventano. Nasce nel marzo del 1982 con l’obiettivo di riunire appassionati di fotografia provenienti da tutta la provincia di Benevento, creando un luogo di formazione tecnica, crescita culturale e confronto artistico.

Fin dai primi anni il circolo si è distinto per un’attività molto intensa: già nel primo anno di vita organizzò tre concorsi e due mostre fotografiche. Alcuni soci ottennero rapidamente riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui: La Pro Loco Benevento Samnium, impegnata nella tutela e promozione delle tradizioni, del patrimonio storico e delle risorse turistiche del territorio, rappresenta un interlocutore privilegiato per la realizzazione di attività culturali condivise. La Pro Loco di Benevento “Samnium” è principalmente oggi uno dei principali soggetti locali impegnati nell’accoglienza e promozione turistica, nell’organizzazione di eventi e nella promozione delle tradizioni popolari.

L’accordo prevede l’organizzazione congiunta di corsi, workshop, mostre fotografiche, concorsi e progetti editoriali. Il Circolo si occuperà in particolare della formazione e del coinvolgimento di professionisti del settore in seminari e incontri tematici, oltre alla realizzazione di contenuti fotografici.

La Pro Loco metterà a disposizione spazi idonei per ospitare le attività e valuterà forme di supporto e promozione delle iniziative.

«Questo protocollo rappresenta un passo importante per la crescita culturale del territorio e per la diffusione dell’arte fotografica», sottolineano i promotori dell’iniziativa.

L’intesa punta a rafforzare il legame tra cultura, arte e territorio, offrendo nuove opportunità di partecipazione e formazione per cittadini e appassionati.