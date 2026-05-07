Pensano ai ladri, ma in quell'appartamento ci sono abusivamente madre e figli Benevento. E' accaduto nella notte a Pacevecchia

Pensavano fossero ladri, si sono trovati di fronte una mamma e i suoi tre figli che avevano occupato quell'abitazione. E' accaduto nella notte in un palazzo nel quartiere Pacevecchia, dove la Volante è intetvenuta dopo una segnalazione relativa alla possibile presenza di malviventi all'interno di una casa dalla quale provenivano dei rumori sospetti.

Secondo una prima ricostruzione, una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno notato che sulla porta d'ingresso dell'appartamento erano evidenti segni di effrazione. A quel punto, hanno deciso di fare irruzione: una volta all'interno, però, hanno accertato che non si trattava di balordi impegnati a razziare denaro e preziosi ma di una madre e di tre ragazzi che poco prima erano entrati abusivamente nell'alloggio. Per la donna, difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo, è scattata la denuncia a piede libero.