Play off: Casarano e Casertana alla fase Nazionale Passano anche Lecco (testa di serie), Cittadella, Pianese e Campobasso

Secondo turno pirotecnico nei play off per la serie B. La fase a gironi chiude con altre due sorprese impersonate dal Casarano di Vito Di Bari e dalla Pianese che fu del giallorosso Guglielmo Mignani. Celiento e compagni si regalano l'impresa al San Vito-Marulla, seppellendo il Cosenza sotto un 5 a 1 che non ammette discussioni (sembra la copia di quello che accadde l'anno scorso al Benevento...).

Ma andiamo per ordine. Nel girone A il Lecco non fallisce il colpo col Giana Erminio: 2 a 1 e turno passato come migliore della fase a gironi, prendendosi anche il vantaggio di essere la quinta testa di serie del primo turno della fase nazionale. Vince anche il Cittadella contro il Limezzane col solito gol di Rabbi.

Nel girone B la Pianese piazza l'altra sorpresa della serata andando a vincere sul campo della Juventus Next Gen, segnando due gol negli ultimi 10'. Per un pelo non accade qualcosa di inatteso anche al Nuovo Romagnoli, dove il Pineto sbarazzino di Ivan Tisci mette i brividi (di paura) al Campobasso: al gol di D'Andrea (ancora di proprietà del Catania), risponde a due minuti dalla fine l'ex Foggia Salines con un piatto destro che fa esplodere il pubblico molisano. Nel finale espulsi Di Livio e Marrancone: il figlio d'arte salterà la prossima sfida della fase Nazionale.

E siamo al gruppo C. L'impresa della serata è del Casarano, che rifila ben cinque gol al Cosenza. Sono i silani a segnare per primi col redivivo Mazzocchi, ma poi si scatenano i salentini. Fanno pari nel primo tempo con Leonetti, poi scavano il solco nella ripresa, dominando in maniera inaspettata la scena.

L'ultima partita del gruppo meridionale si gioca al Pinto: il Crotone ce la mette tutta, ma alla fine deve lasciare la competizione senza perdere. Finisce 1 a 1 con il gol di Maggio (deviato) dopo 8' e quello di Vano al 22' della ripresa. Casertana promossa al prossimo turno.

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, alle 12,30, ci sarà il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti: le teste di serie sono Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia) e Lecco (migliore tra le squadre provenienti dalla fase a gironi). Saranno accoppiate tramite sorteggio a Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana. Partite di andata domenica 10 maggio, ritorno mercoledì 13.

I RISUTATI DEL SECONDO TURNO

GIRONE A

Lecco-Giana Erminio 2-1(50' Ferri, 62' Battistini, 75' Duca)

Cittadella-Lumezzane 1-0(22' Rabbi)

GIRONE B

Campobasso-Pineto1-1(38' D'Andrea, 88' Salines)

Juventus Next Gen-Pianese 0-2(79' Bertini, 92' Colombo)

GIRONE C

Cosenza-Casarano1-5(5' Mazzocchi, 43' Leonetti, 54' Versienti, 73' Celiento, 81' Cerbone, 92' Chiricò)

Casertana-Crotone 1-1(8' Maggio, 77' Vano)

GLI ACCOPPIAMENTI DELLA PRIMA FASE NAZIONALE

… - Renate

… - Ravenna

… - Salernitana

… - Potenza

… - Lecco

Le squadre da sorteggiare nell'altra urna saranno Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana

Nella foto il Casarano in festa negli spogliatoi del San Vito-Marulla di Cosenza