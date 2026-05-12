Telesina, il Comitato S.o.S. 372 incalza Anas: "Basta rinvii" "Si comunica una data certa per l'inizio dei lavori"

A dieci anni dalla nascita del Comitato “S.o.S. 372 Benevento-Caianello”, torna alta l’attenzione sul mancato avvio dei lavori di raddoppio della strada statale Telesina. Il Comitato, da sempre impegnato nella tutela degli utenti dell’arteria e nella segnalazione delle criticità all’Anas e alle istituzioni locali, denuncia l’ennesimo rinvio relativo al primo lotto dei lavori, compreso tra lo svincolo di San Salvatore Telesino e quello di Benevento.

Secondo quanto riferito dal Comitato, negli ultimi anni si sarebbero susseguiti numerosi annunci sull’imminente apertura dei cantieri, senza che però nessuno di questi abbia trovato concreta attuazione. Nel settembre 2025, i rappresentanti dell’associazione avevano inoltrato una richiesta ufficiale ad Anas, ricevendo come risposta la comunicazione che i lavori sarebbero partiti entro l’autunno scorso. Tuttavia, trascorsi i mesi senza alcun avvio operativo, nel marzo 2026 è stata inviata una nuova richiesta di chiarimenti, rimasta però senza risposta.

L’unico aggiornamento registrato, sottolinea il Comitato, riguarda il portale OpenCoesione, dove la data di inizio dei lavori sarebbe stata modificata dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Una variazione che, secondo il sodalizio, non rappresenta alcun passo avanti concreto per un’opera considerata strategica per l’intero territorio sannita.

Il Comitato evidenzia inoltre come le attuali condizioni della SS 372 risultino ormai insufficienti rispetto all’elevato traffico veicolare quotidiano, con pesanti ripercussioni sia sul piano della sicurezza stradale sia su quello dello sviluppo economico dell’area.

Per queste ragioni, attraverso una lettera ufficiale datata 11 maggio 2026, il Comitato “S.o.S. 372 Benevento-Caianello”, presieduto dall’avvocato Maria Pasqualina Renzi, chiede ad Anas e alle istituzioni locali “in segno di rispetto verso tutti i cittadini” di comunicare finalmente una data certa per l’inizio dei lavori di raddoppio della Telesina.