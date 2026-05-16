Pro Loco Samnium: un giugno ricco di eventi Diversi appuntamenti per valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico della città

La Pro Loco Benevento Samnium propone, per il mese di giugno, l’iniziativa di promozione turistica denominata “Benevento Live – Eventi, Cultura e Turismo”, un programma di appuntamenti pensato per valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico della città di Benevento attraverso eventi, spettacoli e visite guidate.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Benevento, prevede una serie di eventi nei weekend del mese di giugno, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione di cittadini e visitatori, promuovendo il territorio e le sue eccellenze culturali, storiche ed enogastronomiche.

Nell’ambito del programma saranno organizzati tour guidati su prenotazione nel centro storico della città, accompagnati da guida turistica abilitata, nei giorni di sabato e domenica del mese di giugno, con partenza alle ore 17:00 dall’Infopoint Turistico situato in Piazza Cardinal Pacca.

Il calendario degli appuntamenti di “Benevento Live” prevede:

Dal 6 al 7 giugno 2026, presso il PalaValentino, l’evento “Benexpo Figurine in Fiera – Prima Edizione”, organizzato con l’Associazione Figurine che Passione;

Il 14 giugno 2026, presso Arco del Sacramento, si terrà l’evento-spettacolo “Arco in Danza”, con l’AS Flash Dance School;

Dal 24 al 28 giugno 2026, presso i locali ex John in Via Traiano, si svolgerà la 2ª Edizione di “Paint Core Visual Experience”;

Il 28 giugno 2026, presso il Teatro Romano di Benevento, si svolgerà il raduno d’auto storiche denominato “Le 500 d’Epoca conquistano il Teatro Romano”, organizzato da “Fiat 500 Club Italia -Coordinamento di Benevento Città”.

I percorsi turistici e gli eventi si inseriscono nel più ampio calendario delle iniziative promosse dalla Pro Loco, finalizzate alla valorizzazione del turismo culturale e alla promozione dell’immagine della città di Benevento come destinazione di interesse turistico regionale e nazionale. L’iniziativa “Benevento Experience” intende creare momenti di aggregazione, cultura e intrattenimento, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, tradizioni, spettacolo e accoglienza.