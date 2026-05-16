Scontro nella notte in città: paura per due donne e auto ribaltata Scontro in via dei Longobardi: una conducente in ospedale

Una persona trasportata in ospedale, un'altra medicata sul posto e un'auto ribaltata. Questo il bilancio dell'incidente stradale registrato la scorsa notte in via dei Longobardi, a Benevento. L'allarme è scattato intorno all'1.30 quando due auto, una Fiat Punto ed una Renault si sarebbero scontrate lungo l'arteria al rione Ferrovia. In seguito all'urto, la Renault si è ribaltata sulla carreggiata.

Nei veicoli due donne. Sul posto sono accori i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e le ambulanze del 118.

Per la conducente della Punto si è reso necessario il trasferimento in ospedale, l'altra conducente è stata invece medicata sul posto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati che sono stati poi rimossi.