Benevento, rifinitura ad Altavilla Vicentina per decidere l'undici di partenza La squadra giallorossa si è concessa un ultimo allenamento prima della sfida di questa sera al Menti

Formazione da decidere, dettagli da controllare. Il Benevento si prepara con tutto l'impegno possibile a quella che è una vera e propria finale per la Supercoppa. Questa mattina ha previsto una rifinitura allo Stadio Comunale “Paolo Rossi” (lì ogni impianto trasuda del ricordo del Pablito Mundial) di Altavilla Vicentina, struttura rinnovata lo scorso anno e in erba naturale. Trasferimento comodo da Vicenza centro (Hotel Tiepolo, dove alloggia la squadra) al piccolo comune veneto in provincia a soli 12 chilometri dal capoluogo.

Floro doveva verificare le condizioni di Scognamillo e di Saio, entrambi partiti con qualche acciacco per la trasferta veneta. E' evidente che se l'esperto difensore ex Catanzaro non dovesse farcela (ma lui vuole esserci) il suo posto potrebbe essere preso da Borghini, con Caldirola al suo fianco. A centrocampo, come è ormai risaputo, mancherà capitan Maita, partito ugualmente con la squadra destinazione Vicenza. Due opzioni per la sua sostituzione: Kouan o Talia, col primo decisamente favorito anche per l'ottimo approccio avuto all'ingresso in campo contro l'Arezzo. Uno dei due affiancherà Tony Prisco in mezzo al campo.

In attacco non dovrebbero esserci variazioni di sorta: Lamesta a destra, l'ex Della Morte a sinistra, al centro da “sottopunta”, un po' trequartista, un po' seconda punta, Tumminello, alle spalle di Salvemini, attaccante principale.

Il Vicenza si presenterà come sempre col suo 3-5-2, con un prevedibile vantaggio numerico a centrocampo (tre centrocampisti e due “quinti”) e con un assetto collaudato da una stagione trionfale nel girone A. Davanti a Gagno, ex portiere del Modena (trattato a lungo anche dal Benevento in estate), dovrebbero schierarsi il trio titolare Cuono-Leverbe-Sandon. A centrocampo Carraro davanti alla difesa dietro a Zonta e Rada. Quinti Caferri e Costa. Punte Morra e Rauti, ma in ballottaggio con Capello e Stuckler.

Stadio Menti, ore 20,30

L.R. Vicenza (3-5-2) Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Rada, Costa; Morra, Rauti. A disp. Massolo, Bianchi, Golin, Benassai, Vescovi, Cappelletti, Talarico, Tribuzzi, Cavion, Vitale, Alessio, Capello, Stuckler. All. Gallo

Benevento (4-2-3-1) Vannucchi; Romano, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Kouan, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp. Esposito, Russo, Borghini, Celia, Pierozzi, Saio, Sena, Del Gaudio, Donatiello, Talia, Carfora, Giugliano, Manconi, Mignani. All. Floro Flores

Arbitro: Burlando di Genova

Guardalinee: Sicurello di Seregno e Spagnolo di Reggio Emilia.

Quarto uomo: Gauzolino di Torino

Nella foto lo stadio di Altavilla Vicentina, intitolaro a Paolo Rossi: lì, stamani, il Benevento ha effettuato la rifinitura