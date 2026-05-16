Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi a Solopaca Attività sospese dal 19 maggio, riapertura prevista per il 20 giugno

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane in merito alla temporanea chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale cittadino situato in Via Roma.

Nel documento si legge che il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale "POLIS". La sospensione delle attività decorrerà dal 19 maggio 2026, mentre la riapertura della sede è prevista, salvo imprevisti, per il 20 giugno 2026.

Per garantire la continuità dei servizi durante tutto il periodo di chiusura, l'azienda Poste Italiane ha disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l’Ufficio Postale di Solopaca, sito in Via Sannitica 33. Presso questa sede, i cittadini di Telese Terme potranno svolgere tutte le consuete operazioni — compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza — secondo i seguenti orari di apertura:

• Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:20 alle ore 19:35

• Sabato: dalle ore 08:20 alle ore 12:35

L'Amministrazione Comunale di Telese Terme ci tiene a precisare che la pianificazione, la gestione e l'esecuzione degli interventi, così come la rimodulazione logistica dei servizi sul territorio, sono prerogativa e responsabilità esclusiva dell'azienda Poste Italiane.

"Siamo consapevoli — dichiara il sindaco Giovanni Caporaso — che lo spostamento temporaneo dei servizi presso il comune limitrofo di Solopaca potrà comportare inevitabili disagi logistici per la nostra comunità, in particolar modo per le fasce più fragili della popolazione e per gli anziani.

Come istituzione del territorio, vigileremo con attenzione sull'andamento della situazione. Esprimiamo fin da ora l'auspicio e la ferma richiesta che le tempistiche ufficiali comunicate da Poste Italiane vengano rigorosamente rispettate, riducendo così al minimo i tempi di transizione e restituendo rapidamente ai nostri cittadini un presidio postale moderno ed efficiente”.

