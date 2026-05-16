Sanità, Mastella "dati Agenas smentiscono narrazioni sfasciste" Il primo cittadino: "Eccellenze importanti e numerose"

"I parametri Agenas, considerati il più affidabile metro statistico di rilevazione della qualità a livello ospedaliero, da un canto evidenziano la qualità sanitaria oggettiva di molti, cruciali reparti del San Pio, dall'altro smentiscono seccamente narrazioni sfasciste e a tinte cupe che - talvolta - temo celino tentativi di strumentalizzazione politica e facile demagogia", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Complimenti alla manager Morgante e ai primari di Cardiologia Marino Scherillo, di Neurochirurgia Giovanni Parbonetti, di Chirurgia di urgenza Gennaro Maurizio Buonanno e Oncologia medica Antonio Maria Grimaldi, tutti espressamente citati quali riferimenti d'eccellenza a livello regionale ed extra-regionale. Non è una sorpresa del resto vedere riconosciuto il valore di questi professionisti, le cui qualità mediche e umane sono ampiamente note nel Sannio. Nessuno nega qualche difficoltà, come quelle concernenti la gestione dell'emergenza o il numero dei posti letto, ma questi sono nodi comuni a tutto il Paese, problemi nazionali su cui comunque riconosciamo l'impegno migliorativo dell'attuale manager. Il San Pio, come l'Agenas certifica, ha reparti di eccellenza e resta un affidabile e prezioso presidio di cura per il Sannio e non solo", conclude il sindaco.