Career day 2026: 43 aziende aderenti e 200 colloqui realizzati Giovani talenti ed aziende a confronto: il bilancio della giornata

Oltre 43 aziende aderenti e 200 colloqui realizzati. Questo il bilancio di una intensa e proficua mattinata in cui le imprese del territorio hanno effettuato colloqui di lavoro con gli studenti delle classi V degli istituti superiori della provincia di Benevento, nell’ambito del Career day organizzato da Confindustria Benevento ed Istituto Bosco Lucarelli.

L’iniziativa è stata realizzata a Piazza Roma, nell’ambito della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca.

Si è trattato di un momento di incontro diretto tra aziende e giovani, durante il quale questi ultimi hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio, confrontarsi con professionisti del settore e presentare il proprio curriculum.

Allo stesso tempo, le aziende hanno individuato nuovi talenti e contribuito attivamente alla formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Il Career day è un’occasione preziosa per orientare gli studenti nelle loro scelte future, rendendoli più consapevoli delle opportunità professionali e ha messo in evidenza che il territorio è vivo e che esiste una filiera della formazione e del lavoro capace di offrire

carriere di alto profilo.

“Confindustria Benevento – dichiara Andrea Esposito presidente di Confindustria Benevento - partecipa alla giornata dell’Arte e della Creatività con il Career Day per trasmettere un messaggio ai giovani e contribuire fattivamente ad una narrazione diversa di questa provincia. Stiamo lavorando per creare un rapporto sempre più stringente tra mondo lavorativo e quello scolastico e dar vita a delle opportunità per i giovani che devono avere la consapevolezza che possono costruire il loro percorso di crescita personale e professionale in questo territorio.”

“L’istituto industriale – spiega Giovanni Marro Dirigente dell’Istituto - ha una lunga tradizione di sinergia con il tessuto imprenditoriale di Benevento, sinergia che parte da un contatto diretto con le aziende. La partnership nata qualche anno fa, tra Confindustria Benevento e Lucarelli si rinnova e si amplia con l’obiettivo di mettere in comunicazione studenti ed imprese cercando di creare

occasioni di incontro ed opportunità di lavoro”.

Si ringrazia per il supporto: Cosmind srl; Laer spa; Mangimi Liverini Spa; Tempi Moderni; Barone Costruzioni srl; Avicola Mauro srl; Idnamic Italia Srl.

Hanno aderito al Career day le aziende: 3d Production Srls; A Software Factory Srl; Adecco Italia Spa; Agrimacchine Panella Arl -

Affare Trattore; Anger Infissi; Apis Spa; Barone Costruzioni Srl; Break And Go Srl; Car Segnaletica Stradale; Codexa Srl Intermediazione Assicurativa; Cosmind Srl; Csc Informatica S.R.L. ; Euro Globalservice Wind S.R.L.; European Pizza Group Spa; Fadora Srl; Fibercop S.P.A.; Formamente Srl; G8 Mobili; I.D.Al. (Italiana Distribuzione Alimenti) S.R.L.; Ideal Car Srl; Idnamic Italia Srl; Kinetès - Arte.Cultura.Ricerca.Impresa; Magnum Srl; Michelangelo Srl; Microgame S.P.A.; Muga Ict; Officine Sostenibili Società Benefit;

Pasta Rummo; Pinauto Group; Ram Consulting Italia Srl; Randstad Italia Spa; Samneat S.R.L; Sara 2 Srl; Savim Srl; Seieffe Prefabbricati S.P.A.; Ser. Ass. Snc; Tempi Moderni Spa - Agenzia Per Il Lavoro; Tempjob By Work In Progress Srl; Tenuta La Fortezza Eventi E

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