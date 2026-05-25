Lavoro nero nel Sannio, la Finanza scopre 15 irregolari: sospese attività Le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha scoperto quindici lavoratori impiegati completamente “in nero”. Le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali della provincia e hanno consentito di accertare numerose irregolarità in materia di lavoro sommerso. In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, durante controlli effettuati in occasione della festività del Primo Maggio, hanno individuato quattro camerieri privi di regolare contratto all’interno di un agriturismo. A seguito dell’ispezione, su richiesta delle Fiamme Gialle, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento ha disposto la sospensione dell’attività commerciale. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative comprese tra 7.800 e 15.600 euro.

Nei giorni successivi un ulteriore controllo è stato effettuato presso un bar del capoluogo sannita, dove è emersa la presenza di un collaboratore familiare non regolarmente dichiarato. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione dell’attività.

I controlli si sono poi estesi al territorio provinciale. I finanzieri della Tenenza di Montesarchio, durante un accesso ispettivo in un centro sportivo, hanno accertato la presenza di un dipendente non risultante dalle scritture contabili e dalla documentazione obbligatoria prevista dalla normativa sul lavoro. Nei confronti del datore di lavoro è stata applicata la cosiddetta “maxisanzione” prevista dalla legge.

Analoga situazione è stata riscontrata dalla Tenenza di Solopaca in un ristorante, dove è stato individuato un lavoratore irregolare. Successivamente, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli anche nei comuni di Faicchio e Puglianello, scoprendo complessivamente altri otto lavoratori in nero in due attività di ristorazione.