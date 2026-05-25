Si presenta Ab ovo, ultimo saggio di Maurizio Cimino Mercoledì presentazione a Casa Pisani del nuovo Quaderno dell’Archeoclub

Nel 2021, l’archeologo Simone Foresta, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in occasione di un’intrigante e puntuale conversazione in streaming con i soci dell’Archeoclub, comunicò la scoperta avvenuta, durante gli scavi in via Antonio De Rienzo, nella zona del Ponte Leproso a Benevento, di due sepolture di età romana. Insieme ai resti di un fanciullo e di un adulto, le sepolture in questione hanno rivelato la presenza di uova vere ben conservate, indicative di credenze salvifiche basate sull’idea che la vita umana non sarebbe terminata con la fine terrena.

Da questa notizia è partito Maurizio Cimino per un viaggio, dalla preistoria ai giorni nostri, finalizzato a illustrare i numerosi significati attribuiti dagli esseri umani all’uovo, in modo particolare quelli di nascita, morte e rinascita. Il lavoro è confluito nel Quaderno n. 16 dell’Archeoclub di Benevento, che verrà presentato a Casa Pisani con la partecipazione di Nicola Castaldo. L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio, alle ore 18:00.