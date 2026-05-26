Av/Ac Na-Ba. Ferrante (Mit): al via lavori attivazione Napoli-Cancello Ferrante: prende così vita una delle opere strategiche più importanti per il rilancio Mezzogiorno

“L’avvio dei lavori propedeutici all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello rappresenta un traguardo fondamentale per la realizzazione della linea ad alta velocità Napoli-Bari. Entreranno in servizio nuove stazioni, si ridurranno i tempi di percorrenza e si incrementerà l’accessibilità dei territori. Prende così vita una delle opere strategiche più importanti per il rilancio del Mezzogiorno e per il rafforzamento della competitività del sistema Paese”. Lo dichiara il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia. “Con gli interventi di potenziamento infrastrutturale previsti dal primo giugno - aggiunge - si realizzeranno tre nuove fermate a Casalnuovo, Afragola Zona Commerciale e Acerra, oltre alle stazioni di Valle Maddaloni e Frasso Telesino sulla linea Caserta-Benevento-Foggia, migliorando così i collegamenti e l’efficienza del servizio.

Sarà inoltre attivo l’intrerscambio nella stazione Av di Napoli-Afragola tra il traffico dell’alta velocità e quello regionale, che rende la nuova linea un progetto di mobilità territoriale moderna e sostenibile. La dismissione della linea storica consentirà inoltre l’eliminazione di 12 passaggi a livello, con benefici significativi per la viabilità locale, offrendo anche la possibilità di riconvertire i binari in una rete tranviaria nei comuni di Casalnuovo e Acerra, progetto al centro di un Tavolo che ho convocato al Mit. È la dimostrazione concreta - conclude Ferrante - di come le opere commissariate, grazie a un forte coordinamento istituzionale, possano procedere con tempi certi e risultati tangibili”.