Per gli 80 anni de premio strega una mostra... dalla leggenda al mitico liquore Taglio del nastro venerdì 29 maggio

In occasione dell’80° anniversario del Premio Strega l’Antum Hotel e la Strega Alberti di Benevento hanno inteso organizzare una interessante mostra dal titolo "Strega, dalla leggenda al mitico liquore" affidandone la cura e la realizzazione ad uno storico collezionista del prestigioso marchio.

Dalle collezioni del beneventano Gianpaolo Bruno è nata l'idea di celebrare l'evento attraverso alcune iconiche immagini tratte dalle sue personali collezioni che raccontassero il mito e la leggenda delle streghe beneventane ed il liquore che le ha celebrate in tutto il mondo attraverso il secolo XIX. Le sale dell'Antum Hotel di Benevento fungono da cornice a quest'evento ospitando delle installazioni che raccontano il mito e la leggenda delle streghe di Benevento.

Una storia che affonda le sue radici nella notte dei tempi per poi diventare storia nell’alto medioevo quando la città era capitale della longobardia minore ed i culti pagani giunsero in citta' insieme alla corte longobarda.

La mostra sintetizza il mito e la leggenda di questi sabba nei quali le streghe danzavano dinanzi al fuoco acceso ai piedi di un albero: il noce sacrilego; fu poi il vescovo di Benevento Barbato - poi divenuto santo - a convertire i principi pagani al cristianesimo ed a distruggere il noce. Fu quindi proprio Giuseppe Alberti, che nel 1860 si trasferì nella papalina benevento, a riscoprire il valore di questa storia antica e insieme ai suoi commerci incentrati sulle cere e sulle vinacce si invento' il liquore strega: un concentrato di erbe ed essenze - una alchimia di sapori - dalle quali nacque un liquore giallo dal profumo e sapore inconfondibile che conquisto' i palati più raffinati riscuotendo sempre maggiori successi nelle corti regali e anche in numerose esposizioni italiane e europee. Da allora questo magico liquore si è affermato in tutto il mondo, custode di quella tradizione antica della terre delle streghe beneventane - erede di una storia antica che ancora oggi conserva tutto il suo fascino.

E a descrivere tutto questo - la storia del mito e della leggenda delle streghe che si incarna nel magico liquore strega - la mostra funge da cornice di bellezza e meraviglia e vuole essere un omaggio alla citta' di Benevento e ai beneventani ma anche e soprattutto a tutti gli illustri ospiti di queste serate beneventane dedicate alla scelta dei finalisti del premio strega Immagini testimoni di una citta' che non e' solo e soltanto un patrimonio di architettura e di storia ma e' anche uno scrigno di bellezza - anche di quella che suscitano i disegni e le immagini che vengono proposte - che non hanno bisogno di interpretazioni o di commenti ma che parlano da sole col loro fascino e bellezza. Tutto questo grazie a quella vocazione che ispira il collezionismo - e cioè quella passione che dura tutta la vita di chi, non senza sacrifici, ha dedicato tutto alla ricerca e acquisizione di ogni sorta di oggetti sul tema. I collezionisti, infatti, non possono non essere definiti come custodi della memoria ed e' grazie alla loro dedizione se oggi è stato possibile realizzare questa mostra che sarà inaugurata venerdì 29 maggio alle ore 18,30 e che resterà aperta al pubblico fino al 3 giugno 2026, serata finale del premio strega beneventano La cittadinanza potrà quindi approfittare di questo breve periodo per ammirare le immagini proposte, molte delle quali inedite, che sono testimonianza non solo della leggenda ma anche della grafica e del design di illustratori famosi ed anonimi che hanno celebrato nel corso di tutto il novecento l’eccellenza del nostro territorio - quel liquore strega che ancora oggi affascina.