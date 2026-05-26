A Benevento la Giornata Nazionale dello Sport: ecco quando e dove L'annuncio del presidente del Coni Mario Collarile

La XXI “Giornata Nazionale dello Sport” si svolgerà domenica 7 giugno 2026 nel parco dell’Istituto Agrario “Mario Vetrone” in contrada Piano Cappelle di Benevento. La manifestazione sportiva, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, si svolge in contemporanea in tutte le province italiane. A Benevento è organizzata dal CONI in sinergia con il Comune, la Provincia e l’Istituto Scolastico “Galilei -Vetrone”. L’evento prevede attività sportive prevalentemente a carattere ludico-aggregative e promozionali di varie discipline. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 9. La manifestazione inizierà con la sfilata delle bandiere e dei partecipanti. Seguirà la benedizione e il saluto delle Autorità. La manifestazione si concluderà con le esibizioni dei vari gruppi sportivi. All’evento parteciperanno le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, rappresentative comunali, Società Sportive operanti in Benevento e provincia. Il motto ufficiale sarà il pensiero del Presidente Sergio Mattarella: “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”.