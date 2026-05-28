Miasmi Benevento Nord, l'Arpac garantisce al Sindaco esami e sopralluoghi Saranno esguiti approfondimenti tecnici

Circa la problematica dei miasmi provenienti dall’impianto di biometano situato in via Masseria Corbo, nella zona nord di Benevento e raccogliendo le numerose segnalazioni giunte dai cittadini e dalle associazioni del territorio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha sollecitato il direttore generale dell'Arpac Stefano Sorvino. Il direttore dell'Arpac ha garantito massima attenzione e approfondimenti tecnici con l'esecuzione di sopralluoghi seriali e accesso all'azienda.

