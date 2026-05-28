Provincia: lavori stradali per 1,7 milioni di euro Interesseranno numerose arterie provinciali

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, comunica che il Settore competente della Provincia diretto dall’arch. Giancarlo

Corsano ha proceduto oggi alla aggiudicazione provvisoria di alcune d’appalto per lavori su Strade provinciali. E’ in corso la verifica del

possesso dei requisiti di legge da parte delle Ditte vincitrici ai fini della definitiva aggiudicazione e della sottoscrizione dei relativi

contratti. Questi gli interventi a farsi che mobilitano risorse finanziarie per circa 1,7 milioni di Euro:

1) Lavori di messa in sicurezza lungo la S.P. n. 77 “Faicchio -San Lorenzello bivio Cerreto Sannita”. Fondi D.M n.123/2020.Annualità 2023

per € 160.523,98

2) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto n.4 Volturno telesino. Fondi D.M.49/2018. Annualità2023 per € 189.293,24

3) Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto n.4 Volturno telesino. Fondi D.M. n.49/2018 – Annualità 2023 per € 171.274,26.

4) Procedura aperta di gara, suddivisa in quattro lotti funzionali, per la conclusione di accordi quadro , ciascuno con un operatore economico, per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento del piano viabile delle strade provinciali. lotto n. 1 comparto n.1 “Hinterland Benevento”per € 262.938;

5) Procedura aperta di gara, suddivisa in quattro lotti funzionali, per la conclusione di accordi quadro , ciascuno con un operatore economico, per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.108 del D.Lgs.36/2023 dei lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria e risanamento del piano viabile del strade provinciali. lotto n.2 comparto n. 2 “Fortore”per € 243.727;

6) Procedura aperta di gara, suddivisa in quattro lotti funzionali, per la conclusione di accordi quadro , ciascuno con un operatore economico, per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento del piano viabile del strade provinciali. lotto n. 3 comparto n.3 “Titerno-Tammaro”dell’importo di € 263.071;

7) Procedura aperta di gara, suddivisa in quattro lotti funzionali per la conclusione di accordi quadro, ciascuno con un operatore economico, per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento del piano viabile del Strade provinciali. lotto n. 4 comparto n.5 vitulanese caudino” per €269.104