Scrive a madre e legale: sto bene, non voglio andare in una struttura Benevento. Il caso del 15enne scomparso da martedì pomeriggio

La madre e l'avvocato Maria Concetta Iannelli, che l'assiste, hanno ricevuto ieri sera un messaggio. E' arrivato da due utenze telefoniche sconosciute, forse estere, puntava a rassicurarle. Sto bene, non preoccupatevi, sono a casa di un amico, non voglio più tornare in una struttura, recita il testo. Quella attuale lo ospita da 4 anni, lui ne ha 15, è di Benevento, e da 48 ore ha fatto perdere le sue tracce.

Storia inevitabilmente delicata, al punto che è stata diffusa la foto del minore per agevolarne le ricerche. Ci stanno lavorando i carabinieri della Compagnia, con la mamma e la legale che spiegano di aver offerto loro, e ai Servizi sociali, tutta la collaborazione possibile. Una storia complicata, come tutte quelle che coinvolgono un giovanissimo, della quale affiorano termini ora più precisi. Come un antefatto che risale alla scorsa settimana, quando il 15enne, invece di andare a scuola, aveva raggiunto gli uffici della questura.

Erano riusciti a convincerlo a rientrare nella casa famiglia, poi aveva ottenuto la possibilità di trascorrere il week end con la madre. Che nel pomeriggio di martedì, dopo essere stata contattata, lo aveva accompagnato presso i Servizi sociali, dove ad attenderlo c'era il responsabile della nuova comunità nella quale sarebbe stato collocato. Una prospettiva che aveva indotto il minore a darsela a gambe levate, lasciando tutti di stucco e abbandonando anche il suo telefonino.

E' il momento nel quale sparisce, è il momento dell'inevitabile allarme. La comunicazione affidata agli organi di stampa innesca numerose segnalazioni, purtroppo senza esito, ma anche i soliti meccanismi che allagano certe fogne travestite da social. Il consueto, squallido paesaggio fatto di commenti offensivi ed allusioni rispetto ai quali la mamma del 15enne, attraverso l'avvocato Iannelli, fa sapere che si riserva di adire le vie legali.