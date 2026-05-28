Apice-Taranto senza tifoseria ospite: il rammarico della società sannita La sfida di domenica è valida per l'accesso alla finale play off per a promozione in Serie D

La partita di ritorno della semifinale play off per la promozione in serie D al Comunale di Apice tra la squadra di Renato Cioffi e il Taranto (andata 1-3) sarà giocata senza la presenza della tifoseria ospite. Lo ha deciso la Prefettura, che non ha ritenuto idonea la struttura sannita ad ospitare ben 600 tifosi provenienti dalla città jonica. Rammarico nel comunicato stampa della società Apice Calcio, che riportiamo.

“La Usd Apice Calcio 1964 esprime la propria profonda incredulità nell'apprendere, nella giornata odierna, il divieto di trasferta ai residenti nella regione Puglia imposto dalla Prefettura. Una decisione che lascia amarezza, soprattutto alla luce della splendida accoglienza ricevuta nella gara di andata dalla società tarantina: una vera giornata di sport, che avremmo voluto rivivere tra le nostre mura in occasione di una partita che, per l’intera comunità apicese, ha un valore storico. Non poter accogliere un pubblico caloroso e corretto come quello incontrato domenica rappresenta per noi un rammarico profondo. La società, nonostante gli sforzi compiuti per ampliare la capienza del settore ospiti fino a 600 unità, apprende con dispiacere e amarezza il provvedimento adottato. Ribadiamo la nostra massima solidarietà nei confronti del tifo tarantino, certi che il calcio debba continuare a essere un momento di condivisione, rispetto e passione reciproca”.