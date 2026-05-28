Chiavi false, lime e attrezzi da scasso: beccati due napoletani in trasferta Benevento. Denunciati dalla Mobile

Chiavi false, arnesi per lo scasso, lime e lame in acciaio di forma rettangolare di piccole dimensioni. Ne erano in possesso i due 67enni della provincia di Napoli, già noti alle foprze dell'ordine, denunciati dalla Squadra mobile. Erano a bordo di un'auto di cui gli agenti hanno decisio di seguire i movimenti. Uno degli occupanti è entrato in un condominio dal quale è uscito dopo pochi minuiti. E' stato questo il momento in cui i due napoletani sono stati fermati e perquisiti: un lavoro che ha permesso di rinvenire nel veicolo, e sequestrare, una serie di attrezzi usati per le incursioni nelle abitazioni.