L’Orchestra da Camera Sirio di Benevento presenta la stagione concertistica Esordio il 13 Giugno all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma

L’Orchestra da Camera Sirio di Benevento è lieta di annunciare la nuova stagione concertistica del mese di giugno 2026, un percorso musicale che porterà il proprio repertorio in tre prestigiose location italiane, offrendo al pubblico momenti di grande intensità artistica e

culturale.

Il sipario sulla quattordicesima stagione concertistica si aprirà sabato 13 giugno alle ore 18.00 all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma (via Cassia, 600). Il concerto “Armonie dal mondo”, voluto fortemente anche quest'anno dal Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, è preparatorio alla festa del titolare della Provincia e dell'Ospedale, nonché al 440° anniversario della Etsi Pro Debito, il Breve Apostolico con cui, nel 1586, Papa Sisto V elevò la Congregazione dei Fatebenefratelli ad ordine religioso.

Direttore: M° Sergio Fanelli. Solisti: Cecilia Greco – Violoncello, Maya Fanelli – Arpa. Maestro collaboratore Alba Paradiso. Musiche di Pergolesi, Gershwin, Schubert, Tchaikovsky, Riverberi, Bizet e Verdi.

L’Orchestra da Camera Sirio di Benevento nasce con l’obiettivo di valorizzare la musica da camera attraverso programmi di alto profilo artistico, promuovendo il talento musicale e creando occasioni di incontro e collaborazione tra musicisti provenienti dalla Campania e

dalle regioni limitrofe. La stagione concertistica rappresenta un importante momento di crescita e di apertura verso il panorama musicale italiano, confermando la volontà dell’ensemble di confrontarsi con palcoscenici nazionali e con pubblici sempre più ampi. Sotto la direzione del Maestro Sergio Fanelli, l’orchestra vedrà la partecipazione di prestigiosi solisti e la collaborazione del Maestro Alba Paradiso come maestro collaboratore.

Clarinetti: Mario D’Apice e Leandro Fanelli, Flauto: Guido Garofano e Rossella Borrelli, Violoncello: Cecilia Greco, Arpa: Maya Fanelli

L’attività dell’Orchestra da Camera Sirio rappresenta, inoltre, un’importante occasione di crescita artistica e professionale per i giovani talenti musicali coinvolti nel progetto orchestrale, promuovendo la formazione, la valorizzazione delle nuove generazioni e la diffusione della cultura musicale sul territorio.

Ogni concerto rappresenterà un’occasione speciale di incontro tra musica, territorio e comunità, nel segno della qualità interpretativa e della diffusione della cultura musicale. L’Orchestra da Camera Sirio invita il pubblico, gli appassionati e gli operatori culturali a partecipare a questa nuova rassegna estiva che si preannuncia ricca di emozioni e suggestioni.