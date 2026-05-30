La serie B quest'anno parla i dialetti del Nord Appena cinque le squadre del Sud sulle venti partecipanti. Vuoto al centro

La mancata promozione del Catanzaro aggiunge un tassello di Sud al roster della prossima serie B. Una serie cadetta che numericamente sembra privilegiare il nord. La parte del leone la fa la Toscana: Pisa, Empoli, Carrarese e Arezzo. Un bel po' di derby ogni sabato.

Ma i “quarti di nobiltà” stanno da un'altra parte: in Liguria per esempio, dove c'è la Sampdoria, una delle due “scudettate” della prossima stagione. L'altra è l'Hellas Verona, appena retrocessa dalla serie A. Nobili decadute, che saranno come sempre l'obiettivo suggestivo di tanti avversari.

In tema di squadre favorite non si può ignorare il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha fallito il bersaglio nel campionato appena concluso, ma che ci riproverà nuovamente l'anno prossimo. Ma di pretendenti alla serie A ce ne sono già alcune “dichiarate”. Una è il Padova, che vuole fare il salto di qualità. Le altre due potrebbero essere proprio le retrocesse dalla serie A, ovvero il Pisa e la Cremonese. Poi sarà sempre il campo a confermare certe suggestioni.

In quanto al collocamento geografico, come abbiamo detto, il Sud sarà nettamente in minoranza questa volta: una siciliana, il Palermo, una calabrese, il Catanzaro, tre campane, Avellino, Benevento e Juve Stabia. Manca la Puglia, col Bari clamorosamente retrocesso al play out. Sarà assente anche l'Abruzzo, che ha subito rimandato in C il Pescara. Poi c'è uno stacco deciso al centro, dove neanche l'arrivo eventuale dell'Ascoli metterebbe a posto le cose, dopo che è venuto a mancare anche il Frosinone volato di nuovo in A.

Il Nord la fa da padrone: tre venete (Padova, Vicenza e Verona), due liguri (Sampdoria e Virtus Entella), due lombarde (Cremonese e Mantova), con il “rischio” che siano anche tre (Brescia), una altoatesina (Sudtirol), due emiliane/romagnole (Modena e Cesena) e come detto le quattro toscane (Pisa, Empoli, Carrarese e Arezzo ). Saranno felici i tifosi di tante squadre del Sud che vicono al Nord, come quelli giallorossi. Per loro c'è la possibilità di assistere a tutto il campionato senza eccessivo sforzo.

Ricordiamo che la prima giornata del nuovo campionato di B è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.