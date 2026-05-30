Under 15, termina col Monopoli il sogno del Benevento: gli HIGHLIGHTS e le FOTO Giallorossi eliminati ai quarti di finale dopo il pareggio maturato all'Avellola

Benevento-Monopoli 1-1

Benevento: Nuzzo; Sansaro, Gargiulo, Kaba Diakite (16'st Laurenza), De Vito (33'st Schetter), Circelli, De Rosa (16'st Licciardi), Ronga, Picarella (16'st Renzi), Di Laora, Mirra. A disp.: Aruta, Sarracino, Caruso, Santarpia, Maglia. All.: Festa

Monopoli: Nocito; Calò, Turchiarulo, Grosso (7'st Curci), Zagaria, Di Tullio, Lisco, Braia, Armenio (32'st Perricci), Pentassuglia, Carrassi (16'st Scarpelli). A disp.: Napoletano, Dragaj, Demonte, Biasi, Petaroscia, Marsano. All.: Biasi

Arbitro: Simonelli di Isernia. Assistenti: Palazzo di Campobasso e Scarangella di Cassino

Marcatori: 10'pt Carrassi (M), 38'pt De Vito (B)

Grande delusione per l'under 15 del Benevento che deve dire addio al sogno scudetto, dopo aver pareggiato all'Avellola il match giocato contro il Monopoli. A pesare è stata la sconfitta dell'andata che ha permesso ai pugliesi di staccare il pass per le semifinali. Amarezza massima per il Benevento che, dopo aver chiuso il campionato al primo posto a quota 70 punti, sognava di arrivare fino in fondo nella lotta per il tricolore. Il match dell'Avellola si sblocca dopo dieci minuti con Carrassi che porta il Monopoli in vantaggio, mettendo ancora più in salita il confronto per il Benevento che va vicino al pareggio poco dopo, con una ripartenza mal gestita da Di Laora che viene neutralizzato da Nocito. L'1-1 arriva al minuto 38: cross di Picarella per la testa di De Vito che mette in equilibrio il match. Poi ci prova De Rosa, ma la palla è alta. Nella ripresa, Carrassi cerca la doppietta personale, ma trova l'opposizione di Nuzzo. Il Benevento risponde con Ronga, ma Nocito gli vieta il gol con un ottimo intervento. Di Laora prova la conclusione al volo, ma la palla va fuori. Il Benevento va vicinissimo al vantaggio con Mirra che colpisce la parte bassa della traversa e cade sulla linea di porta. La Strega ci prova fino alla fine, c'è una insidiosa mischia in area che non porta al tanto atteso gol. Termina 1-1. Festeggia il Monopoli l'accesso in semifinale. Delusione in casa Benevento per l'eliminazione.