Frecciarossa Lecce - Napoli, Mastella: "Conferma centralità di Benevento" L'intervento del sindaco dopo l'annuncio dell'avvio della nuova tratta il primo giorno di luglio

"Il Frecciarossa che collegherà dal primo luglio prossimo venturo la Campania alla propaggine orientale della Puglia (Lecce-Napoli Centrale i due capolinea) effettuerà fermata a Benevento. E' un'ottima notizia che da un canto conferma la centralità infrastrutturale di Benevento nei collegamenti di media e vasta scala e dall'altro offre un'ulteriore opportunità turistica alla Città sia in entrata sia in uscita, per i benefici che deriveranno per il turismo balneare dei sanniti", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ringrazio RFI e Fs - prosegue il Sindaco - la stazione di Benevento, mediante una cooperazione istituzionale che in questi anni ho seguito sempre con perseverante efficacia attraverso una costante interlocuzione con i management di queste grandi aziende è già e diventerà con la fine dei lavori in corso, un crocevia strategico verso Nord e verso Est. Questo ulteriore passaggio che vivremo da luglio lo testimonia".

In mattinata Ferrovie dello Stato aveva annunciato proprio la messa in vendita dei biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli senza cambi.

Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45.

In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania.

Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase rispetto ai lavori della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.