Campoli del Monte Taburno - La Pro Loco: annullato Festa della Ciliegia Per la scomparsa improvvisa di un socio storico dell'associazione

La Pro Loco Monte Taburno comunica ufficialmente che l’edizione 2026 della tradizionale Festa della Ciliegia non si svolgerà. Una decisione difficile e profondamente sofferta, assunta all’unanimità dal Consiglio Direttivo e da tutti i soci a seguito della recente e improvvisa scomparsa di Massimo, storico socio dell’associazione e figura centrale nella realizzazione della manifestazione.

“Non è stata una scelta semplice – dichiara il Consiglio Direttivo della Pro Loco Monte Taburno – ma in questo momento il dolore che ha colpito la nostra associazione è troppo grande per permetterci di organizzare un evento che da sempre rappresenta gioia, accoglienza e condivisione. Massimo non era soltanto un collaboratore: era un amico, una presenza costante, una parte essenziale della nostra famiglia associativa”.

La Festa della Ciliegia costituisce da anni uno degli appuntamenti più importanti per il territorio, capace di valorizzare le tradizioni locali e di richiamare migliaia di visitatori nel borgo di Campoli del Monte Taburno. “Massimo, per noi tutti ‘Archi’, ha contribuito in modo determinante alla crescita della manifestazione – prosegue il Direttivo –. Le sue idee, la sua creatività, la capacità di coinvolgere persone e associazioni hanno lasciato un segno indelebile. Ogni angolo della festa porta con sé qualcosa del suo lavoro e della sua passione”. Pur consapevoli che lo stesso Massimo avrebbe probabilmente desiderato vedere la manifestazione regolarmente svolta, il Direttivo ritiene che le condizioni emotive attuali non consentano di organizzare l’evento con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto.

La Pro Loco Monte Taburno rinnova infine la propria vicinanza alla famiglia di Massimo e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.