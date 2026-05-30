Carabinieri e ispettorato del lavoro: controlli e multe

Nel mirino dei militari anche un parcheggiatore abusivo: verifiche in centro storico e segnalazioni

carabinieri e ispettorato del lavoro controlli e multe
Benevento.  

Prosegue l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Benevento, con servizi mirati nei centri abitati e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, alla prevenzione delle condotte illecite e alla tutela della sicurezza della comunità.

I militari della Stazione Carabinieri di Apice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, hanno eseguito un’attività ispettiva presso la mensa di un Istituto Comprensivo di un centro del Sannio. All’esito degli accertamenti è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 3.000 euro per la mancata tenuta, presso l’unità operativa, del Documento di Valutazione dei Rischi, il cosiddetto DVR.

Nel capoluogo sannita, invece, i carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree urbane più sensibili, con particolare riferimento al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che incide sulla vivibilità degli spazi pubblici e sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Nei pressi dell'Asl, un 55enne di Benevento è stato sorpreso mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente; i militari hanno inoltre proceduto al sequestro della somma di denaro in possesso e ritenuta provento dell’illecita attività, oltre alla contestuale emissione dell’ordine di allontanamento. Nonostante il provvedimento, l’uomo è stato nuovamente rintracciato nel medesimo luogo mentre reiterava la condotta illecita. Per tale motivo è stato sottoposto a un’ulteriore sanzione amministrativa, con sequestro di un’altra somma di denaro ed è stato successivamente segnalato alla Questura di Benevento per la valutazione dell’adozione del DACUR, il Divieto di Accesso alle Aree Urbane. Nel corso dei medesimi servizi, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno segnalato alla Prefettura di Benevento un 22enne del posto quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa un grammo di hashish.

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