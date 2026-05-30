"Accordo Autorità Bacino e Alto Calore svolta strategica per Irpinia e Sannio" Il consigliere regionale Errico interviene sulla risorsa idriva

“L’Accordo quadro sottoscritto tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e Alto Calore Servizi costituisce un passaggio di grande importanza per il futuro della gestione delle risorse idriche in Irpinia e nel Sannio. Si tratta di un’intesa che guarda oltre l’emergenza e punta a costruire una programmazione moderna, basata sulla conoscenza del territorio, sull’innovazione e sulla capacità di intercettare investimenti strategici”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, commentando l’accordo triennale siglato dalla segretaria generale dell’Autorità di Bacino, Vera Corbelli, e dall’amministratrice delegata di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice.

“Negli ultimi anni – prosegue Errico – abbiamo assistito a un progressivo impoverimento della risorsa idrica, con effetti sempre più evidenti sui principali gruppi sorgentizi del nostro territorio. Sebbene le precipitazioni registrate nei mesi invernali abbiano consentito nel 2026 una parziale inversione di tendenza, il deficit accumulato resta significativo e impone interventi strutturali e una governance sempre più efficiente. Per questa ragione considero particolarmente positiva la scelta di mettere in rete dati, competenze e progettualità per individuare nuove fonti di approvvigionamento, migliorare il monitoraggio degli acquiferi e candidare il territorio a finanziamenti nazionali destinati all’ammodernamento delle infrastrutture. La riduzione delle perdite di rete e l’efficientamento del sistema di distribuzione rappresentano priorità non più rinviabili”.

Secondo il consigliere regionale, “la realizzazione di una rete integrata di monitoraggio e di un cruscotto avanzato per la gestione delle informazioni consentirà di avere una fotografia aggiornata dello stato delle infrastrutture, programmando interventi mirati e sostenibili sotto il profilo tecnico, ambientale e sociale. L’acqua è una risorsa essenziale e un diritto fondamentale dei cittadini. Garantirne la disponibilità significa tutelare le famiglie, sostenere le attività produttive e assicurare prospettive di sviluppo alle aree interne. Per questo rivolgo un plauso ai vertici dell’Autorità di Bacino e di Alto Calore Servizi per aver avviato un percorso di collaborazione che rafforza la governance del servizio idrico integrato e offre una risposta concreta alle esigenze delle comunità irpine e sannite. Come Forza Italia – conclude Errico – continueremo a sostenere ogni iniziativa finalizzata alla tutela delle risorse idriche, al potenziamento delle infrastrutture e alla valorizzazione di un patrimonio che rappresenta una delle più importanti ricchezze del nostro territorio”.

