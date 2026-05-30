Spaccio e consumo di droga, armi e furti: arresti e denunce della Polizia Il bilancio di una serie di operazioni messe a segno nel Sannio

La Questura di Benevento presenta il bilancio dell'operazione effettuata su scala nazionale contro lo spaccio di droga. Per quanto riguarda il Sannio – peraltro al centro della costante iniziativa “Zero Sostanze” messa in campo dalla Procura di Benevento con Asl, Scuole, forze dell'ordine e società civile - la Squadra Mobile della Questura di Benevento con l’ausilio di unità cinofile della Polizia Penitenziaria ha effettuato una serie di mirati interventi investigativi e operativi svolti a maggio e che hanno portato a 3 arresti in flagranza per spaccio di stupefacenti, con interventi che hanno riguardato anche il centro cittadino con il sequestro di hashish e cocaina e la denuncia di ulteriori persone coinvolte. Ed ancora la Polizia di stato ha eseguito numerosi sequestri di droga, rinvenuta anche presso abitazioni private a seguito di perquisizioni domiciliari; Individuate persone dedite allo spaccio, con contestuale sequestro di denaro contante e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Numerose sono state anche le segnalazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti. Parallelamente è stata svolta un’intensa attività di prevenzione e repressione dei reati connessi al porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere con 2 persone denunciate per porto abusivo di armi, con sequestro di coltelli, mazze e altri oggetti pericolosi ed effettuati interventi finalizzati al contrasto di reati predatori, con il fermo di persone in possesso di strumenti da scasso e chiavi alterate.