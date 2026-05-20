Lo perquisiscono, trovati droga e soldi sopra la cappa della cucina e in cantina Benevento. Intervento della Mobile, denunciato un 36enne

Gli hanno sequestrato droga e soldi e l'hanno denunciato. Nel mirino della Squadra mobile è finito un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, diventato il 'bersaglio' di una pequisizione che, secondo una prima ricostruzionee, è scattata dopo aver notato nei giorni scorsi un andirivieni dal palazzo in cui abita al rrione LIbertà, meta di alcune persone poi fermate e trovate in possesso di cocaina ed hashish.

Il passo succesivo è stata la scelta di 'far visita' al 36enne, con un lavoro che nella tarda serata ha consentito agli agenti di rinvenire sopra la cappa della cucina dell'abitazione e in una cantina, priva di chiusura, dello stabile alcuni involucri di carta forno contenenti, complessivamente, oltre 150 grammi di hashish, un coltello e la somma contante di 1000 euro. Il tutto è stato sequestrato, mentre per il 36enne, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è arrivata la denuncia.